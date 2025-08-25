Convocan a jóvenes a participar en el concurso de oratoria Belisario Domínguez

Ciudad Juárez.- Jóvenes entre 18 y 29 años son invitados a participar en el concurso de oratoria Belisario Domínguez. Consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) dieron a conocer este lunes en Juárez los detalles de participación de este concurso que primero tiene una eliminatoria estatal, con la que se obtiene el pase a la competencia a nivel nacional.

El consejero del IEE, Gerardo Macías Rodríguez, explicó que para este concurso nacional hay una participación de 14 estados, a los cuales se suma Chihuahua.

"La convocatoria va dirigida a las juventudes de 18 a 29 años de edad y quien está interesado debe saber que el periodo de inscripción cierra el 29 de agosto, ¿cómo se puede hacer este registro? en nuestro portal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, se encuentra un apartado para este concurso nacional de oratoria del doctor Belisario Domínguez, figura importante en el contexto democrático del país", puntualizó el consejero.

Para la ronda eliminatoria estatal, los temas serán del propio legado de Belisario Domínguez: las juventudes y participación ciudadana; ciencia, tecnología e innovación y medio ambiente y desarrollo sostenible.

Se explicó que habrá etapas o eliminatorias de manera regional, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, para luego pasar a una etapa estatal final y los ganadores de esta etapa van a tener la posibilidad de acudir y participar en esta convocatoria ya a nivel nacional, se detalló.

A nivel estatal ya son 40 inscritos, 17 son de Ciudad Juárez.

Los premios son importantes, para quien participe a nivel estatal serán de 15 mil pesos al primer lugar, para el segundo lugar el premio será de 10 mil pesos y en tercer lugar en 5 mil pesos. Ya en la etapa nacional, los ganadores se llevarán el primer lugar de 40 mil pesos; el segundo lugar de 23 mil pesos y el tercer lugar de 18 mil pesos.