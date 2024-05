Convocan a donar sangre para cirugía de corazón de la bebé Valeria

Ciudad Juárez.– Con una vida de guerrera, a los 10 meses de edad Valeria Ronquillo Ramírez, una bebé con Síndrome Down que nació con una cardiopatía e hipertensión pulmonar, ha requerido costosos tratamientos y este mes será sometida a una operación del corazón, por lo que su familia convoca a la comunidad a donar sangre.

Ana Ramírez, madre de la menor, compartió que desde febrero han estado en contacto con el Club Rotario de El Paso Camino Real, quienes cuentan con el proyecto “Corazón de Niño”, a través del cual realizan una carrera y recaudación de fondos que destinan para solventar operaciones al miocardio a niños que lo necesiten.

A través del grupo “Familia Unida 21”, integrado por más de 80 núcleos en el que se tejen lazos de información, compañerismo, apoyo y contactos, la señora Ana supo de la fundación y no dudó en contactarse con los integrantes, que entre sus objetivos de trabajo comunitario se encuentra la salud de las infancias.

“Con nervios, tenemos que salir adelante, echarle ganas y tener fe. Me contacté con el señor Mario Alcázar, me dijo que tenía que llevar a la niña al Hospital Infantil para que ahí la valoraran y ver qué seguía (…) me ayudó para que nos empezaran a revisar en Chihuahua, la revisó la cardióloga, le mandaron a hacer estudios, le repitieron uno que se llama Angiotac y luego nos canalizaron con el cirujano”, describió.