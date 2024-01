Continuará la construcción de estación subterránea del BRTII en 2024

Ciudad Juárez.- Diversos ajustes que efectuaron al diseño original retrasaron la terminación de la estación subterránea frente a Catedral de la segunda ruta del Sistema de Transporte Semimasivo, ya que se tenía contemplada que estuviera concluida antes del primer semestre de 2023, pero hasta el momento siguen los trabajos en el lugar.

Diseños y Contracciones Convexa S.A DE C.V. fue la ganadora de la licitación para la construcción de la estación subterránea, en el contrato 144-OP-0045/20-PI-DOP-OBRA, se contempló que los trabajos tuvieran una duración de 180 días naturales, debiendo iniciar el 19 de octubre de 2020 para terminar el 16 de abril de 2021.

Desde el inicio se tuvo un retraso, ya que las obras iniciaron hasta el 3 de diciembre de 2020.

Los trabajos se detuvieron el 22 junio del 2021, durante la administración de Javier Corral, cuando el entonces titular de la secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas(SCOP) Gustavo Elizondo, dijo que se realizarían una serie de peritajes para conocer si era seguro continuar con la construcción y no se dañarían las obras aledañas, además de que tuvieron que solicitar una serie de permisos al Municipio.

La obra fue retomada a principios de marzo de 2022; dicha subestación es construida a la altura de la calle Noche Triste, entre 16 de Septiembre y Vicente Guerrero, justo enfrente de la Catedral de la ciudad y la Plaza de Armas, en la Zona Centro.

Para el 29 de marzo de este año se contaba con un avance del 76 por ciento y se contemplaba que se terminaría en abril, pero no se pudieron concretar los trabajos ya bajo la supervisión del actual secretario de Obras Públicas, Mario Vázquez, quien aseguró que si no se tenía una justificación real sobre los retrasos, optarían por retirar el contrato, pero no se efectuó.

Posterior a esto, se dijo que en el mes de octubre se concluiría la estación, pero tampoco se cumplió debido a unas modificaciones al proyecto original y se pospuso hasta diciembre sin brindar una fecha específica sobre la entrega, para después decir que ahora sería hasta 2024, ya que trabajan en mejorar el acceso a la misma.

Actualmente, dicha estación tiene un avance del 95 por ciento, así lo dio a conocer Jorge Chávez, subsecretario de Obras Públicas en la Zona Norte.

“Tenemos ya toda la instalación interna de la estación, con cerámica, herrería, protección de ventanas, instalación eléctrica, los tres accesos que dan a la avenida debidamente colocados, su bodega y el equipo necesario para el efectuado acceso a la estación”, relató el funcionario estatal.

Refirió que actualmente sólo están a la espera de que llegue el elevador, el cual ya fue solicitado y se encuentra retrasado por cuestiones de paquetería, pero la instalación se efectuará en aproximadamente tres días posteriores a que se encuentre en esta frontera.

El funcionamiento será cuando se concluyan los trabajos y se tengan las unidades del BRTII, que de acuerdo a la oficina de transporte en Juárez, será hasta febrero de 2024; los usuarios deberán ingresar a la estación por la entrada que está frente a la plaza de Armas, por el elevador o por las escaleras, dirigirse a un pasillo que los llevará al túnel de la 16 de septiembre y esperar su camión sin salir de esta estructura.

Las unidades se detendrán justo en el túnel y podrán abordar o descender los usuarios, los cuales contarán con clima artificial en este lugar para comodidad de los mismos.

El elevador se priorizará para las personas con alguna discapacidad, pero en caso de no encontrarse saturado, sí podrá ser usado por cualquier usuario.