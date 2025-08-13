Ciudad Juárez.– Este miércoles continúan las labores para remover los vehículos arrastrados durante las lluvias de anoche en la colonia Franja Sara Lugo. Vecinos y personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal permanecen en la zona, supervisando que el retiro de los automóviles se realice de manera segura.

Durante la tormenta, varios vehículos fueron arrastrados por la corriente, incluyendo un Ford Mustang con placas de Texas y un Alero gris con placas de Chihuahua, que recorrieron varias cuadras antes de quedar uno semienterrado y otro dentro del río Bravo, además de dos vehículos sepultados.

Hasta el momento, el retiro de los autos está siendo realizado por grúas privadas, con apoyo de las autoridades.

Protección Civil reiteró la importancia de extremar precauciones ante las lluvias y evitar acercarse a zonas con corrientes de agua fuertes, especialmente en áreas donde los vehículos quedaron atrapados.