Continúan jornadas de vacunación contra Sarampión en Juárez

Ciudad Juárez. – A pesar de que Juárez solo aporta tres de cada 100 casos de sarampión que se han presentado en el estado de Chihuahua, donde se habló de más de 3 mil casos, el Distrito II de la Secretaría de Salud Estatal (SSE) Zona Norte, a cargo de Rogelio Covarrubias, pidió no bajar la guardia, por lo que se anunció la continuidad en las Jornadas de Vacunación en los Centros Comerciales de la ciudad.

“Hay una frase que usa nuestro secretario que se llama convergencia de voluntades y sobre esa base informarle a la ciudadanía que hemos instalado varios puntos de vacunación que tenemos proyectados en 13 plazas comerciales y un total también de cuatro tiendas Smart, para vacunar en centros o en lugares de alta concentración”, informó el titular del segundo distrito de la SSE.

Además de estas jornadas en los sitios de alta concentración de la ciudad, se continuará con brigadas de vacunación en las colonias donde haya sospecha de casos:

“La brigada de vacunación asiste a esa colonia, hace el estudio respectivo y además hace un bloqueo o lo que llamamos un cerco vacunal alrededor de varias manzanas a la redonda del caso”, puntualizó.

En el tema de las brigadas en colonias, el titular del distrito II de la Secretaría de Salud llamó a la ciudadanía a informar a la autoridad si es que conocen de algún caso de sarampión.

“En salud pública eso es lo que queremos que la comunidad participe, no hay Salud Pública sin público, las personas tienen que colaborar con nosotros… Déjeme decirle algo, en Salud Pública cualquier rumor de salud para nosotros es válido hasta no demostrar lo contrario. Le voy a poner un ejemplo. Nos dicen que en la colonia X hay un caso de rabia humana, nosotros entendemos que las posibilidades de que se presente un caso de rabia humana son pocas. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que no tenemos rabia canina, ni felina. Sin embargo, tenemos que atender… qué tal si es cierto”, mencionó el doctor Covarrubias.

Dijo que diariamente, hasta los primeros días de agosto, las jornadas en centros comerciales atenderán de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

“Quiero destacar la colaboración interinstitucional de varias instituciones como es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y Gobierno Municipal, quienes se han sumado para que con varios recursos conformemos más brigadas y lleguemos a toda la ciudadanía”, declaró.