Continúa Esther Mejía sin renunciar a Morena

Ciudad Juárez.- La actual síndica municipal, Esther Mejía, quien recientemente fue registrada por Movimiento Ciudadano como candidata a la alcaldía, permanece aún adscrita al padrón de militantes de Morena, la propia funcionaria comentó que espera sea este sábado cuando renuncie formalmente al partido.

Pese a estar registrada como candidata a la alcaldía con Movimiento Ciudadano la síndica municipal continúa dentro del partido de Morena, la propia funcionaria dijo que no le fue solicitada la renuncia al momento del registro.

“No, (he renunciado) yo creo que lo haré el día de que me presente en la asamblea, creo yo que ahí se debe de hacer, porque ahora en la inscripción el partido de MC no comentó nada de la renuncia, nada más era de registrarnos”, dijo.