Ciudad Juárez.– Esta mañana se registró un incendio en un terreno baldío del rastro municipal, ubicado en calle Iztaccíhuatl y Pie de la Cuesta, en la colonia Luis Donaldo Colosio.

Vecinos comentaron que el terreno había sido invadido por personas que construyeron pequeños jacales de madera y que acumulaban gran cantidad de basura, lo que pudo facilitar que las llamas se propagaran rápidamente.

La columna de humo generada por el incendio fue visible desde distintos puntos de la ciudad, alertando a los residentes de la zona.

Bomberos ya controlaron el fuego evitando que se extendiera a áreas cercanas.