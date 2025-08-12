Construyen alumnos de la UTCJ 20 brazos robóticos

Ciudad Juárez.- Con el desarrollo de 20 prototipos de brazos robóticos, alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) pusieron en práctica habilidades de construcción y programación para replicar el funcionamiento de máquinas de automatización.

Los estudiantes que cursan el nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) del programa educativo en Mecatrónica presentaron a la comunidad universitaria 20 brazos robóticos que simulan el funcionamiento de las máquinas de automatización en la industria.

Cortesía

El desarrollo de los prototipos fue completado por 60 estudiantes durante el tetramestre mayo-agosto 2025, como parte de los proyectos de la materia Electrónica Digital, impartida por el docente Luis Baylón Nevárez.

El funcionamiento de los brazos robóticos fue puesto a prueba con tareas sencillas de selección y colocación (pick and place), similares a las que se realizan en la industria.

Cortesía

El director de la carrera de Mecatrónica de la UTCJ, José Luis Peinado, indicó que este tipo de actividades fomentan la sana competencia y la creatividad para desarrollar las diferentes interfaces e impulsan la innovación.

“Esto es una forma muy buena para que los alumnos incrementen sus competencias, porque todos estuvieron buscando qué material utilizar, cómo implementarlo, cómo hacer la presentación, su stand y todo lo que está aquí en esta exposición”, explicó.