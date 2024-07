Ciudad Juárez.- Verónica Acosta, familiar de uno de los menores presuntamente agredidos de manera sexual por el conserje Alberto C. del Jardín del Niños Ema Beatriz Sahagún, se manifestó esta mañana en compañía de otros padres de familia al exterior de la institución educativa, exigiendo respuestas a las autoridades educativas.

La madre de familia comentó que esta mañana recibieron otro informe donde otro infante dio positivo a la agresión sexual, con lo cual sumarían ya dos infantes agredidos dentro de dicha institución educativa.

Comentó que necesitan que las autoridades de la escuela tengan alguna consecuencia, ya que las violaciones se registraron cuando estaban bajo la responsabilidad de las maestras y directora del Jardín del Niños Ema Beatriz Sahagún.

“La directora se hizo la occisa, la sorprendida, dijo que desconocía del tema, que no estaba muy enterada, ni informada del tema y pues que no supo en qué momento”.

Enfatizó también que es necesario siempre creerles a los infantes, ya que no tiene la capacidad de generar mentiras de este alcance aparte de los daños físicos que tienen.

“Señores, los niños no mienten y no tienen imaginación para inventar algo así, así es que créanles, el niño fue muy conciso con su declaraciones, el niño está muy dañado físicamente”, puntualizó la mujer.

Mientras que Eder Carlos Acosta, padre de uno de los niños violentados, comentó que su hijo le contó a los psicólogos de Fiscalía todo lo que Alberto les hizo pasar.

Dijo que las declaraciones realizadas por los infantes agredidos son muy claras y fuertes sobre lo que les hizo pasar este hombre.

Mencionó que él vio un par de ocasiones al hombre señalado como responsable al interior de la escuela, el cual siempre estaba renegando.

“Yo como padre de familia me mantuve aquí, yo lo vi, se quejaba por todo, tenía algunas discusiones con las maestras”, refirió sobre el trato que tenía la interior del preescolar el señalado.

Solicitó el apoyo de los demás padres de familia ya que puede haber más víctimas del conserje que requieren atención.

“La verdad yo exijo justicia y me voy a ir hasta donde sea, un examen médico no falla y dio positivo”, finalizó el padre de familia.

Por otra parte, Saúl Trejo, abogado del hombre señalado como responsable, acudió a la manifestación diciendo que su cliente es inocente, además de cuestionar el paradero de las maestras y directora cuando se cometieron dichos actos.

"Yo le pregunté a sus ojos directamente, ¿si o no?, me dijo que no rotundamente, es un padre de familia, sus hijos son profesionistas y no se vale que le hagan una acusación así a una persona que es totalmente inocente, entonces ¿dónde está la directora?, ¿donde están las maestras?, ¿dentro del kínder?, tú vienes con toda la confianza a dejar a tus hijos, ¿como para que violen a una niña o no grite al momento que haya pasado?", preguntó el defensor.