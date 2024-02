Ciudad Juárez.- Al transcurrir el periodo de depósitos adelantados para los diferentes programas de la Secretaría del Bienestar, te compartimos información de las sucursales del banco del estado que cuentan con horario ampliado.

Con la reciente apertura de dos nuevas sucursales del Banco del Bienestar suman un total de cinco sedes en la ciudad, algunas ofrecen atención al público en un rango de siete horas y otros de 10.

De las sucursales que ofrecen atención en horario ampliado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., solo dos cuentan con cajero automático (ATM):

• Sucursal Centro, en calle Ramón Corona y 16 de Septiembre #137, colonia Centro (ventanilla)

• Sucursal Aerojuárez, calle Enrique Pinocelli #8881, de la colonia Aerojuárez (ventanilla y ATM)

• Sucursal Azteca, calle Acolhuas #3180, colonia Azteca (ventanilla y ATM)

En espera de que concluya la instalación del sistema para los cajeros automáticos, las nuevas sucursales solo disponen de atención en ventanilla:

• Ex hipódromo, avenida Vicente Guerrero #8840 y Antonio J. Bermúdez, colonia Las Quintas (ventanilla, con horario regular de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.)

• Mariscal, calle Ignacio Mariscal y calle Mejía (ventanilla, con horario regular de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Los beneficiarios pueden acudir a los cajeros automáticos (ATM) del Banco del Bienestar a disponer de su dinero en el momento que deseen, llevando su tarjeta bancaria y su Número de Identificación Personal (NIP) de cuatro dígitos que previamente estableció.

También pueden acercarse a las ventanillas de las sucursales del Banco del Bienestar abiertas en la ciudad, llevando una copia de su identificación oficial y su tarjeta bancaria.