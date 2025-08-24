Ciudad Juárez.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el CAM Móvil estará disponible en los siguientes puntos durante la última semana de agosto:

UACJ - ICB: Lunes 25 al viernes 29 de agosto

Riberas: Sábado 30 de agosto

Los horarios de atención serán:

Lunes, martes, miércoles y viernes: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Jueves y sábado: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

En el CAM Móvil, los usuarios pueden tramitar o renovar la tarjeta JuárezBus, resolver dudas y recibir orientación sobre el servicio. El costo inicial de cada tarjeta es de 30 pesos.

JuárezBus invita a las y los usuarios a tramitar su tarjeta y fomentar su uso como único medio de pago del servicio.