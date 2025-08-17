Ciudad Juárez.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios del JuárezBus sobre las fechas y lugares donde estará disponible el Centro de Atención de Movilidad (CAM) Móvil durante la segunda quincena de agosto.
El calendario de atención es el siguiente:
- IIT-IADA (Instituto de Ingeniería y Tecnología / Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte): del lunes 18 al miércoles 20 de agosto.
- ICSA (Instituto de Ciencias Sociales y de la Administración): jueves 21 y viernes 22 de agosto.
- Súper de Riberas: del jueves 21 al sábado 23 de agosto.
Los horarios de atención son: lunes, martes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y jueves y sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En el CAM Móvil es posible tramitar o renovar la tarjeta de acceso al sistema de transporte, resolver dudas sobre el servicio y recibir orientación sobre el uso de rutas y estaciones. El costo inicial de la tarjeta es de 30 pesos.