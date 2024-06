Ciudad Juárez.- A sus 77 años, César Cornelio Urbina vende pequeños tractores con los que logra obtener ingresos extras para el sustento de su hogar.

Hechos a mano, del tamaño que sus clientes se lo piden, el jubilado se dedica por días en la elaboración y detallado de cada parte de los camiones que pueden ser objetos de decoración o juguetes.

“Desde que yo era pequeño recuerdo que aprendí a hacer mis propios juguetes pues éramos muy pobres y siempre me enojaba con mi papá en Navidad porque yo veía que a otros niños les llegaban cosas bien grandes y bonitas, y a mí cosas que no me gustaban, hasta que crecí y entendí la situación que vivíamos en casa”, mencionó el adulto mayor en entrevista para Netnoticias.

Don César nació en Carichí, Chihuahua, fue llevado a Delicias desde pequeño y después a Ciudad Juárez. Trabajó más de 20 años en una empresa maquiladora hasta que el tiempo de su jubilación llegó, ahora se dedica al cuidado de su esposa y sustento de su hogar.

Pinzas, mosquired, pintura, llantas de carros de juguete desechados y paciencia son los elementos que el adulto mayor utiliza para realiza cada tractor de diferentes tamaños y ofrece a la gente que pasa por su hogar. También hace maseteros, mesas, salas y recámaras para las muñecas.

“Los precios pueden variar entre los 180 y 250 pesos, pero les aseguro que mi trabajo es garantizado y les va a durar por mucho tiempo”, mencionó César.

Las personas interesadas en ver y adquirir su trabajo pueden visitarlo en la calle Capulín #1157.