Ciudad Juárez.- En conmemoración del Día de la Niñez, la Secretaría de Cultura del Estado realizó un evento especial donde se reunieron niñas, niños y familias en situación de movilidad, que se encuentran acogidas en diversos albergues de Ciudad Juárez.

La celebración tuvo lugar en el Centro Cívico S-Mart, dónde la compañía Escena Cuerda Floja presentó la obra del género teatro corpóreo “Quiero ser Payaso (QSP)”, a familias provenientes de países como Venezuela, Haití, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Colombia, Brasil y otros estados de México.

Alis, madre de familia originaria de Venezuela, agradeció a las instituciones involucradas por llevar este tipo de eventos a las niñas y niños, ya que representan un momento de alegría y diversión.

“Me siento muy contenta de poder traer a mi hijo a esta actividad que le brinda la oportunidad de reír, jugar y disfrutar de la presentación, y que a nosotros nos ayuda a salir de nuestra rutina y nos ofrece un respiro en medio de las dificultades que actualmente enfrentamos”, comentó.

Magalí Larson, procedente de Haití, mencionó que el acceso a actividades culturales y recreativas, como la obra infantil QSP, no sólo brinda momentos de alegría y diversión, sino que contribuye a la preservación de su identidad cultural y al fortalecimiento de sus lazos emocionales y sociales.

Mario Orozco, oriundo de Colombia, enfatizó el impacto que tiene el promover los derechos culturales en las infancias, ya que representa un paso significativo hacia la protección y el empoderamiento de las y los infantes en situación de movilidad:

“El acceso a experiencias culturales y artísticas no sólo les otorga una sensación de normalidad y estabilidad en un entorno de cambio, sino que también fortalece su resiliencia emocional y su autoestima”, puntualizó.

La actividad se realizó en un esfuerzo binacional, con la participación de las asociaciones civiles: Kids in Need of Defense, Derechos Humanos Integrales en Acción, Asilo para migrantes “Abara”, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Consejo Estatal para la Protección y Atención a Migrantes.

Además de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, International Rescue Committee, Jesuit Refugee Service, Médicos del Mundo, Save the Children y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, delegación Chihuahua.

Con iniciativas como esta se fortalece el ejercicio de los derechos culturales y se fomenta la integración social de las infancias en comunidades temporales o permanentes, promoviendo el entendimiento mutuo, la empatía y la creación de lazos de amistad y compañerismo.