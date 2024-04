Congreso de Mujeres de Concanaco supera expectativas para dignificar Juárez

Ciudad Juárez. - El Segundo Congreso de Mujeres y Líderes Empresariales de la Concanaco, realizado el pasado fin de semana, no solo cumplió sino que superó las expectativas que se tenían en busca de dignificar la imagen de Juárez ante el país y el mundo, así lo aseguró Elizabeth Villalobos, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez.

La dirigente empresarial informó que también superaron la cantidad de visitantes esperados, pues calculan que fueron más de 650 personas los que llegaron a Juárez para este evento, además de los asistentes locales.

“No es lo mismo que te lo platiquen a que lo vivas, en verdad que no he recibido ningún comentario negativo, todo fue positivo, les encantó la anfitrionía que les dimos y la calidez de la ciudad, inclusive los ponentes una de sus exigencias era tener escolta y después de dos días dijeron 'no necesitamos escoltas'”, resumió la dirigente.

Además de los buenos resultados en imagen para Ciudad Juárez, la presidenta dio a conocer del surgimiento de una iniciativa para la creación de una Secretaría para la Mujer que, en coordinación con gobierno del estado, buscaría impulsar a las comerciantes para que den la formalidad a sus negocios.

“La ponente Jazmín Darwich mencionaba que las mujeres somos las que movemos mucho de la economía, como las señoras que venden joyería o venden burritos, entonces cómo ayudar, el objetivo de esta Secretaría de la Mujer es cómo ayudar a esas mujeres a formalizarse a que crezcan; ustedes saben que la Cámara promueve el comercio formal”, explicó la líder del comercio organizado.

Otra de las acciones que surgieron fue el apoyo a la organización Nirata, que se dedica a realizar cirugías ortopédicas y rehabilitación para niños, a ellos se les entregó 38 mil 500 pesos resultado de la venta de máscaras en el Baile de Máscaras de Canaco, que era parte del encuentro