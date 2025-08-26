Ciudad Juárez.- Se registra un fuerte congestionamiento vial en la avenida Heroico Colegio Militar, a la altura de la X.

La fila de vehículos se extiende hasta el puente de Las Sandías, sobre la avenida Rafael Pérez Serna, debido a la carga que generan los conductores que buscan ingresar al puente Libre.

También se presenta tráfico en la entrada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

En el lugar se encuentran agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial para agilizar la circulación.