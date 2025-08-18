Ciudad Juárez.– Un 35 por ciento de los comités seccionales integrados este fin de semana en el estado de Chihuahua son de Juárez, así lo dio a conocer la presidenta del comité ejecutivo de Morena en la entidad, Brighite Granados. Informó que, en total, se conformaron 284 de los 321 comités programados, de los cuales 112 corresponden a Juárez.

Cabe recordar que estos comités seccionales son la base organizativa de Morena en el estado, y el objetivo es instalar uno por cada sección: 3 mil 231 en todo Chihuahua, de los cuales en Juárez deben integrarse mil 203. Este fin de semana participaron alrededor de 6 mil 500 ciudadanos en las asambleas con este propósito.

“Ya contamos con un comité donde votamos por presidenta o presidente, secretaria o secretario. Así tenemos nuestros primeros 284 comités en el estado, donde todos los domingos a las 11 de la mañana llevaremos a cabo asambleas. Queremos cumplir nuestra meta antes de concluir enero de 2026; la meta en Chihuahua es de 3 mil 231 y en Ciudad Juárez, arriba de mil 200”, puntualizó la dirigente.

La participación puede ser de afiliados y no afiliados, quienes pueden registrarse en el mismo lugar de la asamblea. En cada punto debe haber un mínimo de cinco personas interesadas en participar en el comité seccional; luego de declararse el quórum, se da un mensaje de bienvenida por parte de la dirigencia nacional y se explica el objetivo de integración de los comités.

“En los comités podemos consultar las decisiones internas de nuestro partido, planes de trabajo, y nos ayudarán a promover la participación en las distintas actividades que realiza Morena. Seguramente participaremos en los debates de la Reforma Electoral, para escuchar a la gente de cada sección y poder representarla, dándole voz”, detalló la dirigente.

El objetivo de integrar estos comités, insistió Granados, es que sus integrantes participen en la toma de decisiones que marcan el rumbo del Movimiento de Regeneración Nacional. Los detalles sobre la integración de los comités y su ubicación pueden consultarse en el sitio www.morena.org.