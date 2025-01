Confirman ebriedad en agente que provocó choque en Portales; ella se deslinda

Ciudad Juárez.- Durante la madrugada de este domingo se registró un accidente vial en el bulevar Tomás Fernández, al exterior de Plaza Portales, donde se vio involucrada una agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal identificada como Evelyn L. S., la cual habría sido la responsable del choque, y según el reporte oficial se dio a la fuga sin atender su responsabilidad en el percance vial; minutos más tarde fue localizada y detenida por una unidad de la Coordinación de Seguridad Vial, la cual daño al quebrarle uno de los cristales.

La agente solicitó ante este medio de comunicación su derecho de réplica, exponiendo lo siguiente:

“Buenas tardes Amigos, conocidos y no tan conocidos, como en todo yo tengo derecho de réplica, no tendría porque hacerlo por este medio, pero por el hecho de que varias páginas amarillistas, que lo único que quieren es causar polémica, para que lleguen más seguidores a sus páginas han hecho publicaciones con contenido falso, me veo en la necesidad de hacerlo haber si esto también lo publican, si bien es cierto que choque y fue un choque por alcance en la cual yo tuve la responsabilidad, ya me había arreglado con la otra parte, le di una cantidad de dinero y quedamos en vernos al día siguiente, después se me poncho una llanta como a 5 minutos de plaza portales en avenida Vicente Guerrero y ahí llegó la unidad de seguridad vial en compañía de la persona que choque (cabe destacar que ya iba súper aconsejada por los oficiales) yo creo querían que les diera dinero a ellos, cuando empiezan a hablar en claves, las cuales yo también me sé porque soy policía municipal!!!! Les dije no manchen yo me sé las claves soy policía y yo no les voy a dar dinero, ya me arregle con la chica aparte no vengo ebria, se pusieron súper intensos diciendo que porque me había ido de donde fue el choque y le dije que porque ya había me arreglado por tercera vez y ellos aferrados que había huido y no sé qué, después quise pagar los daños en el lugar del choque y los policías de vialidad no lo permitieron tengo videos donde les exigí que esperáramos a mi aseguranza, lo cual no me permitieron me detuvieron de inmediato obviamente porque no accedí a darles dinero a los primeros agentes de vialidad que llegaron, que no son los mismos que me presentaron a Dirección de vialidad, violentaron mis derechos en todo momento desde que hicieron la detención sin esperar mi aseguranza lo cual es muy importante ya que ya ni siquiera estábamos en los cruces donde fue el choque, obviamente las páginas van a hacer publicaciónes que causen polémica con títulos muy llamativos, aparte yo no pagué ningún daño a ninguna unidad, porque no hubo daños al municipio yo tengo el oficio de daños que pagué y lo pagué en su totalidad, no en pagos, ni ningún daño por convenio, y si tengo esa troca no significa que sea a causa de cosas ilegales, también tengo como comprobar mis ingresos, no solo trabajo como agente de seguridad pública, tengo mi negocio propio el cual está dado de alta ante el SAT donde gracias a dios y me va muy bien. Y yo soy personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no tengo contacto con la ciudadanía directamente en funciones de mi servicio, no agarro mordidas, no ejerzo la corrupcion, ya que eso va en contra de mis principios. Si choque pero eso es algo que pasa, nadie está exento ya que es un accidente, un suceso involuntario!” (sic).

Ante estas declaraciones, se solicitó la versión de Seguridad Vial ante el señalamiento directo de corrupción de sus agentes, los cuales respondieron lo siguiente:

“La responsable salía de Plaza Portales cuando se impacta contra un vehículo y se da a la fuga, la afectada le da alcance en la Vicente Guerrero, frente a la nueva clínica del IMSS, luego de que a la responsable le tronara un neumático, en ese momento una unidad de Seguridad Vial se percata de la situación y procede a realizar la intervención, dándose cuenta de que la mujer responsable se encontraba en estado de ebriedad".

La responsable se identifica como policía municipal y negaba haber chocado, mientras tanto la afectada la señalaba directamente. Posteriormente, con actitud prepotente la responsable ofrecía 400 pesos y una identificación a la afectada, a lo cual no accedió, ya que ella quería el pago total del daño.

Ante ello, se traslada a los involucrados a las instalaciones de la Coordinación General de Seguridad Vial, donde cabe mencionar que durante el trayecto golpeaba la unidad, logrando romper el vidrio trasero de la patrulla.

Al llegar a las oficinas de la corporación se niega a hacerse el examen de alcoholemia, por lo que el médico lo hace clínico; después de esto, no se llega a la reparación del daño y por ello se consigna. De igual manera se aclara que en ningún momento los policías viales pidieron dinero y de ello son testigos los afectados”, puntualizó la coordinación de Segundad Vial.