Confirma FGE detención del dueño funeraria Del Carmen 

Ciudad Juárez.– Esta tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de Roberto Isaac A. A., propietario de la funeraria Del Carmen, quien actualmente enfrenta un proceso legal por la retención de cuatro cuerpos.

Para su captura, se realizó un operativo en la colonia Arroyo Colorado, donde se efectuó la revisión de varias viviendas.

El ahora detenido ya había sido arrestado previamente, cuando se localizó el primer cuerpo al interior de la funeraria; sin embargo, obtuvo un amparo que le permitió llevar su proceso en libertad, hasta que posteriormente fueron hallados otros tres cuerpos en una bodega de la misma funeraria.

Más información en unos momentos…