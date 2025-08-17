Ciudad Juárez. – Como una alternativa para generar negocios antes de la edición 2025 de la Expo MRO, se anunció la realización de una serie de conferencias dirigidas al sector maquilador de la frontera. Estas actividades se llevarán a cabo del martes 19 de agosto al 4 de septiembre.

Héctor Núñez Polanco, presidente de Desarrollo Económico del Norte (Denac), indicó que la dinámica contempla la realización de una conferencia gratuita diariamente y forma parte del evento maquilador que se organiza anualmente en esta ciudad.

“Estas actividades están abiertas a profesionales, empresarios y público interesado. En paralelo, 10 expositores tendrán la oportunidad de utilizar, sin costo, módulos móviles instalados en el Centro Injectronic, donde podrán mostrar sus productos o servicios a los asistentes”, detalló Núñez Polanco.

Con esta iniciativa, Desarrollo Económico del Norte busca impulsar la vinculación, promover la innovación y generar oportunidades de negocio previas a la Expo MRO, que para esta edición está programada del 15 al 17 de octubre, fortaleciendo la cadena de proveeduría industrial de la región, expuso Núñez Polanco.

La invitación está abierta a empresas y emprendedores interesados en asistir a las conferencias, cuyos temas incluyen: “Asistentes y gerencias que trabajan con inteligencia artificial” y “Planeación estratégica de negocios”, entre otros. Para conocer el programa completo de conferencias, se puede consultar la página de la Expo MRO.