Ciudad Juárez.- Luego de que madres de familia bloquearon el acceso a las instalaciones de la escuela primaria 18 de Marzo No. 2662 por falta de energía eléctrica a unos días del regreso a clases, las autoridades educativas lograron un acuerdo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el servicio.

El plantel, ubicado al poniente de la ciudad, se encuentra en la colonia Primero de Septiembre, entre las calles Felipe Arteaga y Nicolás Hermosillo, junto al hospital Santa María de Guadalupe de Ciudad Juárez.

En un recorrido realizado por Netnoticias se constató que el plantel fue resguardado por madres que denunciaron la falta de luz desde el ciclo escolar anterior, cuando las clases se realizaron a distancia y en línea debido a la carencia de energía en los salones. Únicamente al cierre del año los alumnos acudían a la escuela tres horas al día para evitar las horas de más calor.

Hoy, luego de bloquear el acceso a los profesores por el inicio de las inscripciones, y tras la visita de personal del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), una cuadrilla de la CFE acudió a la escuela.

Las madres que permanecían en el entorno del plantel avisaron a la directora, quien acudió y abrió la escuela para entregar las tapas de los medidores al personal de la Comisión Federal, que restableció la conexión y el servicio de energía eléctrica en el plantel.

La CFE informó que la intervención se realizó luego de una negociación con las autoridades educativas para restablecer el suministro de energía eléctrica, beneficiando así a los alumnos y padres de familia, y permitiendo que el ciclo escolar inicie en las aulas el próximo lunes 1 de septiembre