Ciudad Juárez.- Ante la cercanía de las fiestas de fin de año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alerta a los usuarios de la proliferación en la oferta de plásticos, principalmente, tarjetas de crédito que se ofrecen con amplios beneficios para los usuarios.

Salvador López, jefe de la oficina de Condusef en Juárez, dio a conocer que las autoridades centrales de esta dependencia alertaron acerca de la Plata Card.

"Hay una que están anunciando mucho que es Plata Card, pero esa tarjeta no fue autorizada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya que no cumplió con todos los requisitos para operar en el país, aquí no es recomendable que contraten con esa tarjeta porque si hay alguna problemática no los vamos a poder ayudar, ni Condusef, ni Profeco", advirtió el funcionario.