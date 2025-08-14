Ciudad Juárez.- En lo que va del 2025, al menos 43 las unidades del Juárez Bus se han visto involucradas en accidentes viales de las cuales, en el 93 por ciento de los percances fueron responsabilidad de los conductores particulares quienes suelen invadir el carril confinado exclusivo para las unidades de transporte semimasivo, generando estas emergencias.

Personal de la Operadora de Transporte, informó que de los 43 choques que se han registrado en lo que va del año, en 25 se han visto involucrados unidades del BRTI, en 17 más unidades del BRT2 y en de la pretroncal del bulevar Manuel Gómez Morín un camión.

De estos percances viales, 32 han sido por que los vehículos particulares invadieron el carril exclusivo del Juárez Bus, además en ocho los conductores se dieron a la fuga, pero las unidades del BRT al contar con sistema de video vigilancia han logrado captar el momento del accidente a los responsables, por lo que existen las denuncias en cada accidente.

Exhortan a cuidar las unidades

Ante esto, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) llamó a los usuarios, así como a la ciudadanía, a respetar el uso exclusivo del carril confinado del sistema Juárez Bus.

Esta medida contribuye a fomentar la seguridad vial y prevenir incidentes que puedan ocasionar daños a las unidades, las estaciones y a los vehículos particulares.

Además de evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las y los usuarios al momento de un accidente, ya sea por cruzar el carril, ir en bicicleta o motocicleta sobre el mismo.

Juárez Bus reiteró su compromiso con una movilidad más segura y ordenada, e invitó todos a sumarse a esta práctica responsable para el beneficio de los usuarios del servicio.

Daños abordo

Otro de los daños con los que se han encontrado, es el vandalismo que generan algunos pasajeros, los cuales dañan el interior de los camiones.

Archivo

Entre los que han detectado se encuentra el robo de partes de las unidades como los cargadores de USB o grafitis en los asientos.

Sobre esto indicaron que de manera inmediata realizan las reparaciones con el objetivo de mantener en las mejores condiciones las unidades.