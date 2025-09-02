Ciudad Juárez.- Un hombre murió tras recibir una herida de arma blanca en el cuello, luego de llegar a pedir ayuda a una desponchadora ubicada en el cruce del Periférico Camino Real y Salvador Herrera Corral.

Según trabajadores del negocio, el conductor de plataforma llegó en un Nissan March rojo pidiendo auxilio, mencionando que había sido víctima de un asalto en la calle Navojoa.

Al momento de llegar al negocio, se encontraba gravemente herido y falleció en el lugar.

Agentes de la Guardia Nacional que pasaban por la zona fueron solicitados por los trabajadores para brindar apoyo y minutos después arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.

Con este caso van al menos cinco personas han muerto de manera violenta en diferentes hechos ocurridos en la ciudad durante este día.