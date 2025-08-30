Conductor asesinado esta mañana recibió amenazas de trabajador; era contratista
Foto: Carlos Sánchez Colunga

Conductor asesinado esta mañana en Valle Dorado; familiares señalan amenazas previas

Ciudad Juárez.– El conductor de una camioneta GMC Sierra negra fue asesinado esta mañana en el cruce de Tehuacán y Morelia, en la colonia Valle Dorado.

Al lugar llegaron familiares de la víctima. Su esposa comentó que el hombre era contratista y que días atrás había recibido amenazas de un trabajador, lo que los hace sospechar sobre un posible móvil del ataque. Además, señalaron que la camioneta no pertenecía a él, sino a un ingeniero.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal resguardaron la zona mientras esperan a agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se ha revelado la identidad del fallecido oficialmente.

