Ciudad Juárez.- El Gobierno del Estado informó en un comunicado que dio por concluidas las acciones de apoyo a más de 340 familias afectadas por la reciente contingencia ambiental en Ciudad Juárez.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que las labores incluyeron la entrega de materiales para reparación de viviendas, kits de aseo, despensas y enseres domésticos, además de trabajos de limpieza en calles y diques para acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

Las colonias beneficiadas fueron La Montada, Mariano Escobedo, Lomas del Rey, Fronteriza Baja, Siglo XXI, Puerto La Paz, Plutarco Elías Calles y Emiliano Zapata, así como La Galeana y algunas áreas de Práxedis G. Guerrero.

Las jornadas contaron con la colaboración de dependencias estatales y organismos como JMAS y SCOP, que se encargaron de las labores de saneamiento y rehabilitación.