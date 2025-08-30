Ciuad Juárez.– El operativo de rescate del cuerpo de un hombre, presuntamente migrante, concluyó esta tarde en la zona de los cerros cercanos al Cristo Rey, a la altura de la Casa de Adobe, donde autoridades desplegaron un importante dispositivo de apoyo.

En las labores participaron alrededor de 25 elementos de diferentes corporaciones, entre ellos Bomberos, paramédicos de Rescate, Fiscalía General del Estado, policías municipales y estatales, así como personal del Servicio Médico Forense (Semefo). También intervinieron agentes del Instituto Nacional de Migración y del Grupo Beta, quienes fueron los que inicialmente localizaron al migrante.

El cuerpo fue bajado desde una altura considerable, lo que dificultó las maniobras de rescate; para ello, los equipos de emergencia tuvieron que utilizar sogas y equipo especial con el fin de descenderlo de manera segura hasta la zona de acceso.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se trata de un hombre de aproximadamente 45 años que tenía alrededor de 16 horas sin vida. Aunque las causas de la muerte aún están por determinarse, se presume que pudo haber sido a consecuencia de un paro cardiaco o por insolación. El cuerpo ya presentaba un inicio de descomposición debido a las condiciones de la zona y el tiempo transcurrido desde su fallecimiento.