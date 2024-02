Concluye la JMAS Jornada de Intervención en Jardines de San José

Ciudad Juárez.- La Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS) informó que el miércoles concluyó la Jornada de Intervención en el fraccionamiento Jardines de San José, donde se benefició a 307 familias (alrededor de mil 228 personas) y varios comercios.

Entre los vecinos que aprovecharon la presencia de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez estuvo Rogelio Vázquez Ríos. “En un departamento que tengo, supuestamente la señora que me lo vendió pagó todo, la baja y todo esto, nada más que tuve un percance y ya no pude arreglarlo; por eso vengo con ustedes a ver si me reorientan para que me reinstalen un medidor y pagar lo que tengo que pagar”, explicó el usuario.

Entre las labores realizadas por las cuadrillas de la Junta de Agua y Saneamiento en Jardines de San José se encuentra el mantenimiento a mil 648 metros de la línea general de drenaje y limpieza en 33 pozos de visita.

El Departamento de Operaciones Comerciales de la dependencia hizo cinco cambios de medidor y reparó cuatro fugas de agua. Adicionalmente, el Departamento de Mantenimiento realizó labores de limpieza y deshierbe del parque que se ubica sobre la calle Profesor Aguirre Laredo.

Con la celebrada en Jardines de San José se completan 22 Jornadas de Intervención desde que se inició este programa a mediados de 2023.