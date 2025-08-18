Concientización para lograr denuncia de violencia contra menores: DIF Estatal

Ciudad Juárez.- En el llamado de sumar esfuerzos para lograr atender los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA) que hizo el DIF Juárez con su nuevo programa “Creciendo Libres”, la representante del DIF Estatal en la Zona Norte habló del trabajo conjunto y la importancia de que la población se involucre.

Al acudir al evento como parte de la red de instituciones responsables de intervenir por el bienestar de NNA, Luz Cecilia Andrade, representante del DIF Estatal detalló que las intervenciones requieren concientización y la participación ciudadana como testigos de los hechos que vulneran a los menores de edad.

“Tanto DIF Estatal y DIF municipal estamos vinculados en todas las campañas que se realizan. En el 2022 iniciamos una campaña contra la violencia, con la denuncia. DIF municipal son los que se encargan de andar por toda la ciudad con sus unidades, en caso de que haya una denuncia, los niños son remitidos a fiscalía y luego a nosotros como DIF Estatal”, dijo la funcionaria.

En ese momento interviene la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, ente responsable de proteger y restituir los derechos de este grupo de población, especialmente cuando fueron vulnerados o se encuentran en riesgo, siendo su labor garantizar el interés superior de la niñez.

“Hemos visto que se ha incrementado (la violencia), a pesar de todos los esfuerzos que hacemos como DIF Municipal y Estatal, hacemos con las campañas de prevención, lamentablemente sí ha aumentado el número de violencia familiar”, planteó Andrade.

Dijo que en mayo se activó la campaña “Tu Familia Es Primero”, con la cual se busca prevenir muchos tipos de violencias, con la participación de organizaciones de la sociedad civil para coadyuvar en la prevención y atención de las violencias que sufren las infancias.

“Lamentablemente se debe a la desintegración familiar, por eso parte de lo que hacemos DIF Estatal y DIF Municipal, fortalecemos familias, trabajamos en pro de las familias”, explicó sobre las causas detectadas como detonantes de la violencia.

A nivel estatal, el DIF cuenta con la línea telefónica “avísale al DIF” 800 230 40 50, para recibir de forma anónima las denuncias de la población que sea testigo de cualquier tipo de violencia contra NNA.