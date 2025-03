Ciudad Juárez.- Líderes y conductores diferentes líneas de transporte público de Ciudad Juárez, se presentaron en las oficinas de la dirección de Transporte del Gobierno del Estado, para exponer sus inconformidades por el retiro de camiones que no cumplen con la Ley general de Transporte de Chihuahua.

Representantes de la línea Universitaria, 1A Express, 5B y 2 Lázaro acudieron al eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos donde se instalaron unos minutos para exponer su queja.

Los inconformes fueron recibidos por las autoridades a quienes les presentaron una solicitud de prórroga y la petición de que se considere una ampliación para que la antigüedad de los camiones que se utiliza para brindar servicio pase de 10 a 12 años.

Armando Herrerías, titular de la dirección de Transporte, dijo a Netnoticias qué la petición presentada por los concesionarios y conductores va en contra de la Ley de Transporte, sin embargo, se comprometió a presentar la solicitud, y por ello tendrán una nueva reunión el próximo jueves 13 de marzo.

Respecto al operativo iniciado el lunes por la dependencia, el funcionario destacó que al mediodía se habían realizado diferentes inspecciones logrando el retiro de seis ruteras que no cumplían con las normas y dos más se encontraban en proceso de ser trasladadas al corralón.

“Empezamos un operativo para identificar unidades de transporte público que no cumplieran con los requisitos de ley, que no traen placas, que estuvieran en malas condiciones mecánicas, los choferes no trajeras la licencia de conducir correspondiente; las que no cumplían con los requisitos de Ley fueron retiradas y enviadas al corralón”, detalló Herrerías.

Debido a que el operativo inició con los inspectores en los principales vías de la ciudad de las líneas de 1A Express y Universitaria.

Raúl Piña Ramos, secretario ejecutivo de la línea Universitaria, quien acudió como quejoso dijo que uno de los motivos por los que les retiraron unidades fue la falta de placas, sin embargo, aseguró que han presentado los documentos y los vehículos con la vigencia establecida en la Ley y las autoridades de Transporte no les han otorgado los documentos para plaquear las unidades.

Ante la situación y el riesgo de que les apliquen multas por 13 mil pesos por la infracción de “prestar servicio sin autorización”, varias unidades de la línea Universitaria y la 1A Express salieron de circulación el día de hoy, por lo que hay menos camiones en servicio, aseguró Piña Ramos.

Al respecto, Herrerías precisó que los inspectores en campo realizaron el conteo de unidades en servicio y detectaron que de ambas líneas había entre 20 y 25 camiones en servicio, lo que representa aproximadamente 10 unidades menos.

“Le pedimos a la ciudadanía que nos tenga paciencia”, y aseguró que el operativo se realizó de forma estratégica para que no hubiera repercusiones en la reducción de camiones al grado de impedir a la población llegar a sus lugares de trabajo, escuelas y citas médicas.

En la ciudad existen 30 líneas de transporte público, más los ramales de algunas que cuentan con trayectos diferenciados; al día circulan entre 420 a 430 unidades, detalló el director de Transporte.