Concanaco inicia proceso de expulsión contra Canaco Juárez

Ciudad Juárez.— La Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco) inició un proceso de expulsión en contra de la Canaco Juárez, como resultado del reclamo que, hace una semana, hizo la dirigencia local a cargo de Iván Pérez, por la falta de inclusión de este organismo fronterizo en uno de los dos espacios del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Iván Pérez Ruiz, presidente de esta cámara, detalló que este procedimiento en contra de la Canaco Juárez surge luego de expresar su inconformidad por la designación de los dos espacios que corresponden al sector empresarial dentro del Consejo Técnico del IMSS, donde se dejó fuera a Juárez. Dicha designación recae en el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre.

"Curiosamente, a raíz de este posicionamiento respetuoso, con el afán de ejercer el derecho de libertad de expresión y disentir, recibimos primero el apoyo de varias cámaras empresariales del estado y de otros estados; y, en lugar de recibir una consideración, diálogo y datos duros que respalden que Juárez merece tener una voz para llevar sus necesidades, recibimos esto: un proceso de expulsión de la Concanaco", informó el líder empresarial.

Sin embargo, este proceso no es solo para el presidente de la Canaco en Juárez ni para la cámara local, sino también para todos aquellos que apoyaron su inconformidad respecto al proceso de asignación de los espacios para el Consejo Técnico del IMSS. Es así que, de manera paralela, se iniciaron procesos de expulsión contra las cámaras de comercio de Camargo, Delicias, Parral y Torreón, así como contra el consejero nacional Rogelio Ramos, el presidente de la Canaco de Tijuana, el expresidente de Nuevo Casas Grandes y el de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua.

"Si por levantar la voz a favor de los empresarios de Juárez para pedir un espacio merecemos la expulsión, adelante, porque no vamos a dejar de defender a los empresarios de Juárez. Desde aquí le decimos al presidente nacional de la Concanaco, Octavio de la Torre, que a Juárez se le respeta y que, aquí en el norte, vamos a defender a los empresarios. Pero, a pesar de esto, vamos a hacer un llamado a la unidad", expresó.

Iván Pérez informó que la Canaco Juárez encabezará el proceso de defensa legal de las cámaras que son parte de este proceso de expulsión.

El presidente de la Canaco Juárez aseguró que no tienen nada en contra de la Concanaco como organismo, y que el señalamiento está dirigido específicamente hacia su presidente nacional. Lamentó que el liderazgo no se esté construyendo con unidad ni con el afán de buscar consensos, sino a través de imposiciones. "Pero en Juárez no nos gustan las imposiciones, sino el consenso", afirmó Pérez Ruiz.