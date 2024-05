Conalep IV: El Plantel 'Olvidado' de Juárez

Ciudad Juárez.– Durante los últimos tres años, Ciudad Juárez se ha caracterizado por no tener los espacios académicos suficientes para sus estudiantes en todos sus niveles. La situación es particularmente prevalente en el suroriente de la localidad.

En su debido momento, se contempló edificar un plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) para atender las necesidades del sector medio superior, no obstante, los desacuerdos entre gobiernos parecen han dejado en el olvido el ambicioso proyecto.

Hace poco menos de dos años, los tres niveles de gobierno anunciaron el proyecto para la escuela bajo el mando del entonces secretario de Educación, Javier González Mocken.

La idea contemplaría un terreno donado por el municipio de Ciudad Juárez, con la obra a cargo del Gobierno Federal y los costos de operatividad solventados por la administración estatal. No obstante, las discrepancias en materia de inversión se hicieron notar a principios de 2023.

Lo que querían hacer

Según los propios planes del Conalep, el cuarto campus estaría ubicado en el área de Las Torres, más específicamente, en el cruce de la avenida de Las Torres y la calle Barzato para una primera etapa de construcción en 5 mil 200 metros cuadrados. Sin embargo, a la hora de hablar de costos, tanto el Estado como la Federación se cedieron mutuamente las responsabilidades sin definir nada.

Con todo y la postura del Estado, el entonces director general del Conalep, Manuel Espino Barrientos, señalaba que el proyecto seguía en pie y en miras para 2024, tanto en el aspecto de la obra civil como el de la admisión académica. De igual manera, negó cualquier falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

La edificiación estaba contemplada para recibir a 160 alumnos en su primera etapa en dos carreras técnicas: soldadura y mecatrónica. El citado plan explicaba también que, con el avance de los trabajos, la cuarta sede del subsistema federal aliviaría la sobredemanda del Plantel III ubocado en el fraccionamiento Villa Bonita. Además, daría otra opción para los estudiantes del sector que de por si tienen pocas opciones con tres campus del Colegio de Bachilleres (9, 11 y 16)

Con el paso de los meses, el tema quedó descartado a un segundo plano frente a otros tópicos estatales y federales como el de seguridad, la atención a la salud y, en el caso particular de Ciudad Juárez, la renovación del transporte púbico colectivo.

Las mencionadas prioridades terminaron reflejadas en la ley de ingresos de este año, misma que destinó 28 mil millones de pesos para la materia educativa, siendo la participación presupuestal más grande de toda la cartera, pero sin contemplar fondos para la edificación del cuarto plantel.

No hay avances… Ni había escrituras

Tal fue el rezago que, de acuerdo con la dirección del Conalep en el estado de Chihuahua, el terreno al sur de la localidad no tuvo escrituras hasta inicios del presente año.

A corde con el funcionario, el estatus del terreno se terminó de formalizarse apenas entrado 2024 pese a más de dos años de anunciada la obra.

Pese a no haber iniciado ninguna construcción, García Tarín puntualizó que el terreno otorgado por la administración municipal nunca ha estado en riesgo de perderse por no ejercer la obra previamente acordada.

“No, en ningún momento ha estado en peligro el terreno. Si es una situación que se terminó de formalizar hace poco, pero no está ni ha estado en peligro de que se nos quite el terreno. Puede estar ahí varios años. Si hay que mencionar que si hay una clausula de reversión en donde se especifica que si no se usa el terreno para lo que se planeó, es decir, para fines educativos, si se puede retirar el terreno, pero si eso no ocurre no se corre riesgo alguno”, señala Tarín.