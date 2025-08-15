Ciudad Juárez.– Ante cifras preocupantes sobre la salud mental y psicológica de los 12 mil estudiantes del Conalep, 6 mil de ellos en Juárez, autoridades de la institución y de otras dependencias del gobierno del estado anunciaron hoy la conformación del Centro Integral de Desarrollo Humano en cada uno de los planteles de este subsistema educativo.

Omar Bazán, director general del subsistema Conalep en el estado, informó que este centro será un espacio donde se brindará atención integral a los estudiantes y sus familias, con el objetivo de fortalecer su bienestar físico, emocional, mental, social y vocacional.

Estas acciones responden a un diagnóstico realizado entre los estudiantes de la institución, que reveló que un 43 por ciento de los jóvenes sufren ansiedad; un 24 por ciento, depresión; un 33 por ciento, malos hábitos alimenticios; un 20 por ciento enfrenta estrés postraumático; un 17 por ciento se autolesiona; y un 19 por ciento tiene ideas o intentos de suicidio.

"Este Centro de Desarrollo Humano tiene como objetivo general diseñar e implementar un espacio institucional que promueva el bienestar físico, emocional, mental, social y vocacional de los estudiantes, fortaleciendo sus derechos personales, académicos y comunitarios. Los ejes estratégicos de este importante centro serán, en primer lugar, la salud mental y la atención psicológica mediante talleres emocionales, de prevención y de violencia, y en segundo lugar, la salud nutricional y física", detalló el funcionario.

Se informó que este centro comenzó a conformarse desde enero pasado, pero iniciará con todas sus acciones a partir de septiembre, con el inicio del ciclo escolar. Incluirá además una serie de actividades adicionales dentro del horario escolar, por lo que, a partir de este semestre, los estudiantes ingresarán media hora antes para acceder a los espacios y participar en estas nuevas actividades del Centro de Desarrollo Humano.