Con poca participación elección del Poder Judicial: Estado

Ciudad Juárez.- Tras las elecciones del Poder Judicial, el representante de la gobernadora, Carlos Ortiz Villegas calificó como un proceso tranquilo, sin conflictos, pero con poca participación ciudadana, lo cual hace que desluzca este proceso democrático.

“Yo creo que nosotros no alcanzamos a ver ni el 10 por ciento de la gente votando, por lo menos esa es la percepción, obviamente no traíamos los datos, ni las cifras, estuvo a cuenta gotas en las distintas casillas que me toco a mi pasar a visualizar y pues un proceso tranquilo, sin mayores contratiempos”, declaró Ortiz Villegas.

Agregó que notaron que había gente que tardaba mucho en las casillas, debido a la gran cantidad de boletas que debían llenarse y que el proceso era complejo.

Ahora están a la expectativa de los resultados de la jornada electoral y esperan que los candidatos elegidos sean los mejores perfiles para encabezar el Poder Judicial.