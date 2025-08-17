Ciudad Juárez. – Este domingo se llevó a cabo una edición más de la Carrera Pedestre Foxconn, con la participación de más de 3 mil corredores, quienes se dieron cita en la explanada del Parque Extremo desde las 5:00 de la mañana.

La actividad es organizada por la empresa maquiladora Foxconn San Gerónimo y forma parte de la séptima etapa del Circuito Atlético Pedestre, a cargo del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez (Imdej).

Con la intención de obtener la playera conmemorativa y el kit de participación de forma gratuita, los corredores presentaron su número de registro que confirmó su inscripción en la edición 2025 del circuito.

El profesor David Serna explicó que la carrera está dividida por categorías: recreativa de 5 km y competitiva de 10 km, en la que los participantes ocuparon al menos un carril de las calles alrededor del Parque Extremo.

El arranque fue a las 7:00 de la mañana, mientras agentes de seguridad vial realizaron el cierre de calles y avenidas como Ing. David Herrera Jordán, Av. López Mateos, Av. Hermanos Escobar, Av. Plutarco Elías Calles, Av. Rafael Pérez Serna, calle Valle de Juárez y Av. Paseo Triunfo de la República, cerrando nuevamente en la explanada del Parque Extremo.

A la fiesta deportiva se unió el equipo de futbol americano “Jefez”, quienes regresan de un triunfo como campeones en la temporada pasada en juveniles menores y, a pocos días de iniciar el Juvenil Mayor Varonil, destacaron que “Las Jefas” regresan de Chihuahua para concluir el torneo estatal.