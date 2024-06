Ciudad Juárez.- Con la presencia de alrededor de 35 Mipymes (Micros, Pequeñas y Medianas Empresas) hoy Canacintra inició con el evento VIBP (Very Important Business Partner), que busca conectar a estos negocios de proveeduría local con grandes empresas que pueden requerir de sus servicios, para esta ocasión la empresa invitada fue OSHKOSH Aerotech.

Isela Molina, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Juárez, explicó que el objetivo de este encuentro es invitar a una empresa tractora (empresa con acceso a mercados de alto valor) pedirle el listado de necesidades que tiene, esa información se le da a conocer s los socios del organismo y quienes tengan el servicio que la industria requiere y que cumplan con los requerimientos para ser un proveedor, se inscriben.

La presidenta del organismo reconoció que estos requerimientos no son sencillos, sobre todo porque entre ellos buscan proveedores locales que tengan la capacidad de darles un crédito de 90 días, además del cumplimiento en la opinión positiva del SAT, IMSS e Infonavit, así como del Repse (Registro de Proveedores).

La empresa busca material de empaque, retrabajos de carga de cajas y paneles, maquinado y proveeduría general (que son servicios de transporte cafetería y seguridad, entre otros).

La líder empresarial reconoció que es complicado para la MiPymes cumplir con la exigencia del crédito, sin embargo asegura que Canacintra tiene apoyos para ayudarlos.

"Lo que hemos hecho es traer empresas de financiamiento, para en caso de que la micro logre hacer negocio con ellos y no cuente con la capacidad, el capital o el flujo, las empresas de financiamiento están ofreciendo créditos de factoraje, (en qué consiste), yo trabajo con la empresa, le doy el servicio le facturo y esa factura me la va a pagar en 90 días, pero la financiera me la puede pagar a mí inmediatamente y el negocio recupera a los 90 días que la maquiladora le va a pagar", detalló la presidenta de Canacintra.