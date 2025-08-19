Con ecológico, 14 de cada 100 vehículos en Juárez

Ciudad Juárez.– El engomado ecológico representa para la ciudad una garantía de que un vehículo no contamina más allá de los parámetros establecidos, y actualmente 14 de cada 100 unidades han pasado la verificación.

De acuerdo con el director de Ecología, César Díaz, en lo que va del año alrededor de 50 mil vehículos han aprobado el diagnóstico para obtener el engomado ecológico, además de aproximadamente 60 mil que aún lo tienen vigente tras tramitarlo en los últimos meses de 2024.

No obstante, el padrón vehicular de la ciudad asciende a 770 mil 821 unidades, según el departamento de Comunicación Social de Recaudación de Rentas del Estado. Esto significa que alrededor de 14 vehículos de cada 100 han cumplido con dicha normativa, es decir, un 14 por ciento del total. La cifra no contempla las unidades extranjeras ingresadas de forma irregular (“chuecos”), que por su condición no son contabilizadas por ninguna dependencia.

Si bien la verificación de emisiones vehiculares es obligatoria en Juárez desde 1996, su relevancia está directamente ligada a la salud de la población y a la preservación del medio ambiente. Para la Dirección de Ecología municipal, contar con el engomado de verificación es más que un trámite recaudatorio, ya que incluso los vehículos de combustión interna que cumplen con la norma generan contaminación.

Según el portal del Gobierno de México, los automóviles, sean particulares o de carga, liberan monóxido de carbono (CO), residuos de hidrocarburos no quemados —compuestos por carbono e hidrógeno— y partículas.

Para Ecología municipal, en Juárez las partículas son especialmente riesgosas porque permanecen en el ambiente y son inhaladas por la población, lo que puede causar diversos padecimientos.

“El problema en Juárez y El Paso son las partículas; el particulado en todos lados nos perjudica, y junto al ozono es lo que medimos. En ozono estamos en buenos números, no hemos llegado a niveles dañinos para la salud; pero en partículas a veces se han registrado promedios altos, incluso superiores a los de la Ciudad de México. Ahorita la lluvia nos ha ayudado a reducirlas”, señaló Díaz.

Explicó que la verificación ecológica de los vehículos está directamente relacionada con la red de monitoreo, ya que las emisiones se mantienen en el ambiente fronterizo.

Engomado ecológico, doble beneficio: reducción de gases y reforestación

La obligatoriedad del engomado ecológico para circular en Juárez tiene dos objetivos principales: disminuir la emisión de gases nocivos y contribuir a la reforestación de El Chamizal.

El 25 de julio el municipio anunció el programa “Verificación Vehicular Pro de El Chamizal”, mediante el cual los dueños de los centros de verificación donarán 5 millones de pesos para este parque, siempre que se alcance la meta de 250 mil conductores registrados con el engomado.

Díaz destacó que reforestar la ciudad permitirá disminuir la temperatura al reducir las llamadas islas de calor, que son superficies pavimentadas sin árboles y que retienen más calor que las áreas naturales.

“Hay un acuerdo con los dueños de los centros para destinar poco más de 5 millones de pesos a El Chamizal en trabajos que beneficiarán a toda la ciudadanía”, dijo.

“La idea es contar con recursos que nos permitan realizar acciones para mitigar los efectos del cambio climático, en este caso las islas de calor derivadas del calentamiento global”, agregó el funcionario.

Actualmente hay 32 centros de verificación registrados en la ciudad, distribuidos a lo largo de la mancha urbana, con 74 máquinas disponibles. El domingo y lunes pasados se registraron filas kilométricas de ciudadanos que buscaban realizar el trámite de último minuto, previo al fin del periodo de gracia para la aplicación de multas.

El costo del engomado es de 336.48 pesos, mientras que las multas para los vehículos sin holograma ascienden a 20 UMAs (2 mil 262 pesos) y a 30 UMAs (3 mil 394 pesos) si la unidad presenta contaminación visible.

Ecología aclaró que no se realizarán operativos especiales para “cazar” a quienes no porten el engomado, salvo en casos donde la contaminación sea evidente; en tales situaciones la inspección será directa por parte de un agente de la dependencia o de la Coordinación General de Seguridad Vial.

El director César Díaz llamó a la ciudadanía a no caer en estafas relacionadas con la supuesta venta del engomado en redes sociales, ya que este únicamente se expide en los centros autorizados.

“El precio del engomado es de 339.43 pesos, es un costo oficial establecido en la Ley de Ingresos. No se puede cobrar más y, si hay alguna queja, pueden comunicarse al (656) 689-3908, extensión 100, y con todo gusto los atendemos”, puntualizó.

Advirtió que en caso de detectarse fraude por parte de un centro o particular, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) intervendrá, lo que puede derivar incluso en el cierre definitivo del establecimiento.