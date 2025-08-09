Ciudad Juárez.– Este sábado el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar visitó a los vecinos de la colonia Eréndira donde llevó a cabo la entrega de un parque que fue rehabilitado gracias a los recursos del Presupuesto participativo del 2024

Con una inversión de más de 7 millones de pesos, el municipio llevó a cabo la construcción de un domo, la rehabilitación de canchas, construcción de gradas, módulo de juegos infantiles, aplicación de pintura y barandales, así como la instalación de bancas y áreas verdes.

Los proponentes del proyecto, Karla Denise saucedo y Manuel Escárcega, agradecieron al presidente municipal por intervenir este parque y seguir otorgando espacios recreativos a las niñas y niños de la comunidad.

"Ahora sí se aventó un mil con esas construcciones, gracias por su apoyo y a la comunidad les invitó a que nos ayuden a cuidar el parque porque es de todos nosotros", dijo Manuel Escarcega.

Por su parte, el presidente agradeció a los vecinos por la coordinación y la participación en la mejora de espacios públicos y les instó a seguir siendo una comunidad organizada.