Ciudad Juárez. – Casi 100 carpetas de investigación por abuso contra menores empezaron a ser procesadas por la Fiscalía Especial de la Mujer (FEM) luego de los 12 casos de la guardería Gussi.

De las seis guarderías bajo investigación, hay al menos ocho personas vinculadas a proceso, siete de ellas bajo medida cautelar de prisión preventiva y una más en libertad por amparo y todas del sexo femenino.

Mi mundo de Colores tiene 35 carpetas abiertas con dos mujeres vinculadas: Rosa Iveth M.G. y Sonia Jazmín C.L. (bajo amparo).

La denominada Issste tiene 19 carpetas de investigación: 13 de ellas a cargo de FEM y el resto de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Con 15 carpetas está Loon A.C., de la cual hay dos mujeres vinculadas, Lourdes Z.M., Laura V.B. y Graciela L.R.

La guardería Gussi, el caso más reciente, tiene fincadas 12 carpetas de investigación.

Niñito Jesus tiene nueve carpetas con una mujer de nombre Blanca Patricia R.S. vinculada.

En mi Pequeño Tambor hay cuatro carpetas con Teresa Johana T.R. y Perla Jessica B.N. vinculadas.