Comunicación y resultados, lo que piden empresarios a Sheinbaum

Ciudad Juárez.- Empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes son especialistas en temas de industria maquiladora y la seguridad, se refirieron al primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

María Teresa Delgado, vicepresidenta de la Asociación de Maquiladoras y consejera nacional del mismo organismo, mencionó que en el momento de incertidumbre que vive la industria a causa de los aranceles, reconocen el diálogo que ha logrado con su homólogo Donald Trump.

“Está teniendo un diálogo con nuestro socio comercial que, a final de cuentas, con esta incertidumbre, nos está apoyando hasta cierta manera. Creo que independientemente de la situación a nivel global vamos por buen camino, necesitamos meterle más, necesitamos hacer más, necesitamos que nos apoye más en lo que es la industria de la de la manufactura, pero este creo que el año que entra será un mucho mejor año para todos”, confió la vicepresidenta Index.

Para María Teresa Delgado, lo más importante en esta relación institucional es la comunicación, pues muchas veces las decisiones que se toman pasan sin conocer a fondo el sector industrial.

“Entonces, es importante la comunicación y es lo que necesitamos, para que antes de que se tome alguna decisión, pues podamos nosotros este estar involucrados en ella”, comentó la consejera, quien calificó el primer año, de Claudia Sheinbaum, como bueno.

Rogelio González Alcocer, presidente de la Asociación de Hoteles en Juárez y actual coordinador del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó al ser abordado para este tema, que este primer año fue difícil en el tema de los homicidios, de acuerdo con los resultados de la Mesa de Seguridad y Justicia que también dirige.

“Cerramos con 72 homicidios, fueron 30 homicidios menos que el mes pasado, pero aún siguen siendo demasiados, necesitamos estar abajo de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes para no estar entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo”, puntualizó González Alcocer.

Dijo que, desde la iniciativa privada, lo que hacen los empresarios es tratar de tener mucho contacto con los jefes policiacos, presionar, pero también colaborar con ellos y conseguir que organismos como Ficosec les provea muchas cosas necesarias a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por ejemplo.

“Yo creo que es la única manera que nosotros podamos ayudar de esa manera”, mencionó el empresario.

El empresario reconoció que en el tema de seguridad tienen poco contacto con corporaciones como la Guardia Nacional, aunque con el Ejército sí han tenido encuentro.

“Yo creo que están haciendo su trabajo, pero están rebasados esos es lo que te puedo decir, pero yo creo que sí están haciendo su trabajo”, consideró el empresario.