Ciudad Juárez.- Luego de cumplir con su tratamiento contra el cáncer, Ana Ramírez Urrutia se encuentra en un proceso de estudios de seguimiento para monitorear su estado de salud, por lo que invita a la comunidad a una hamburguesada con causa que se realizará este fin de semana para cubrir sus gastos médicos.

En entrevista para Netnoticias, la mujer compartió que este mes tuvo que realizarse un estudio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por lo que hizo varias actividades para reunir el dinero y pagar el procedimiento, sin embargo, ahora debe cubrir el pago de los gastos del avión, hospedaje y viáticos.

Desde hace un par de años la comunidad ha conocido el caso de Ana porque su hija menor, Valeria, con síndrome de Down, requirió una cirugía de corazón antes de cumplir un año; quien aún continúa en tratamiento y que recientemente tuvo una operación de seguimiento por una trombosis en su pierna.

Las atenciones con médicos especialistas para ambas son recurrentes, por lo que una vez más solicitan la colaboración de la comunidad fronteriza a participar en las actividades de recaudación de fondos.

Este sábado 16 de agosto a partir de la 1:00 de la tarde venderán combos de hamburguesas a 135 pesos, incluye papas tipo chips y refresco. El punto de venta estará ubicado en la calle Iztaccíhuatl 5451 de la colonia Lino Vargas.

En caso de que la comunidad desee colaborar con alguna aportación voluntaria, también tiene disponible la cuenta bancaria de Spyn by Oxxo 728969000103824535.