Complican a maquilas importación de azúcares y confeccionados textiles

Ciudad Juárez. - Las empresas maquiladoras que utilizan confeccionados, textiles, azúcares y derivados tendrán que tramitar una certificación para seguir importando estas mercancías a partir de este viernes, según dio a conocer Marcelo Vázquez Tovar, delegado regional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm) en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con el delegado de la Anierm, el jueves la Presidencia de la República publicó un Decreto por el que se modifica el diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los efectos de este decreto son que ya no se podrá importar de manera temporal un grupo de más de 100 productos, principalmente azúcar, similares y sus derivados, así como otro tanto de confecciones textiles.

Los azúcares normalmente entran al país bajo un programa Immex para ser transformados en otros productos como dulces, mientras que los confeccionados entran para recibir alguna modificación o algún retrabajo o agregado como una bastilla, etiquetas o botones, por ejemplo.

“Aquí en Ciudad Juárez tenemos empresas que se dedican a la fabricación de dulces, que entra el azúcar temporal y salen transformados en dulces, y se retorna como producto terminado a Estados Unidos u otras partes”, detalló el empresario.

Estos productos, explicó, ya no podrán entrar temporalmente a menos que las empresas que los importan realicen una certificación ante la Secretaría de Economía.

Vázquez Tovar dijo que con esta medida el gobierno busca aumentar la recaudación y evitar que los productos importados temporalmente se queden en el país.

Indicó que no es un gran impacto en materia de empleo, pero sí se trata de un trámite más que las empresas Immex que utilizan estos insumos tendrán que hacer.

El delegado invitó a los importadores de estos artículos a acercarse a la Anierm desde donde se les puede ofrecer asesoría sobre todo este tipo de trámites.

Lamentó que este tipo de condicionantes surjan con tanta premura y que quienes importaban estos artículos temporalmente y no se aprovisionaron tendrán que frenar sus operaciones mientras logran certificarse ante la Secretaría de Economía.