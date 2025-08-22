Completa así tu registro a la Pensión del Bienestar

Ciudad Juárez.- Con solo cuatro documentos se puede acceder a las Pensión del Bienestar, tanto para mujeres a partir de 60 años, como para hombres que cuenten con 65 años cumplidos. Te contamos cómo completar tu registro.

La Secretaria del Bienestar anunció que la inscripción de la pensión Mujeres Bienestar y Personas Adultas Mayores estará disponible hasta el sábado 30 de agosto, por lo que aún queda una semana para realizar el proceso.

Las personas que cumplan con la edad deben presentar los siguientes documentos:

- Identificación oficial (INE, Inapam, pasaporte vigente, carta de identidad).

- Acta de nacimiento.

- CURP certificada y de reciente impresión.

- Comprobante de domicilio.

El director regional de los Programas para el Bienestar en Juárez, Omar García Palomares informó que los módulos de registro se encuentran instalados en espacios públicos para facilitar el acceso de la ciudadanía y atienden de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en:

- Centro comunitario Kilómetro 20.

- Parque Galeana.

- Parque Borunda.

- Centro comunitario Eréndira.

- Polideportivo Revolución.

- Parque Ampliación Aeropuerto.

- Plaza Zaragoza.

- Parque Torres Sur.

- Unidad Deportiva Oriente Siglo XXI.

Al ser parte de la región, en el municipio de Práxedis la atención será en el Centro Integrador de Desarrollo (CID) ubicado en la calle Coahuila y Guadalupe Victoria; y en el municipio de Guadalupe la atención se brinda en el CID en la avenida Miguel Hidalgo 128.