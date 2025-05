Ciudad Juárez.– Profesores de la Sección Octava anunciaron la liberación de los puentes Santa Fe y Zaragoza para mañana, esto como parte de las acciones de presión al Gobierno Federal en busca de respuesta a los planteamientos de la Red de Defensa Magisterial región Juárez y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Este jueves, los profesores Yanet García de educación especial; Sonia Mora de educación primaria; Anabel Morales de preescolar; y Javier Brenes, profesor de primaria, integrantes de la Red, dieron a conocer que aunque ya hubo un primer acercamiento con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación a nivel federal, lo que los profesores buscan es una mesa de trabajo con la presidenta para exponer los planteamientos por los que luchan:

Que desaparezcan las UMAS en el pago de pensiones y salarios.

Que la pensión se calcule en salarios mínimos.

Que se consideren los años de servicio para la jubilación que son 28 años para la mujer y 30 para los hombres.

Mejoras al servicio médico, que actualmente se encuentran en condiciones deplorables, sin agua caliente, sin hay medicamento suficiente, sin insumos para las cirugías, que la derechohabiencia tiene que llevar para que se realice la intervención. Además de que para conseguir una cita con algún especialista hay que esperar mucho tiempo, 2-3 meses e incluso hasta medio año para conseguir una cita.

“Entonces si nos ponemos a pensar en la jubilación, pues ya cuando llegamos a esas edades traemos un sinfín de enfermedades arrastrando, pues que nos esperan, si ahorita están así las condiciones, imagínese para la jubilación y que ya los recursos no van a ser suficientes, así como está planteada la ley porque son pensiones miserables lo que nos están obligando a tener cuando nos retiramos”, explicó la maestra Mora.

Y aunque la mesa de negociación está programada para mañana a las 12:00 de la tarde, los profesores mencionaron que la presidenta Sheibaum dio a entender en la “mañanera” de este miércoles que se retractaba de este compromiso, por lo que compartieron las acciones que de manera simultanea realizarán en el país como medida de presión para que el encuentro con la presidenta suceda.

Es así que los profesores federales hablaron de una convocatoria abierta para llevar a cabo la liberación del puente Santa Fe, donde habrá profesores de primaria, secundaria, educación física y especial; mientras que en el puente Zaragoza estarán docentes de preescolar, educación especial, indígena y administrativos. Los profesores puntualizaron que esta medida no afectara a las personas que busquen cruzar hacia la vecina ciudad de El Paso.

“Se trata de liberar las casetas de cobro, se permitirá el acceso a los autos de forma gratuita, a partir de las 9:15 de la mañana y las acciones serán simultaneas”, mencionó la profesora García.

Además, dieron a conocer que, al interior del estado, profesores tienen tomadas las vías del tren en Delicias; en Ojinaga maestros se encuentran en las instalaciones de Servicios Educativos, mientras que en Parral y Balleza la CFE y en Balleza igual tienen ocupadas las instalaciones de la CFE.

Los profesores adelantaron que la suspensión de clases no es generalizada, sino que se está trabajando de manera escalonada. Escuelas que no han realizado suspensión de clases se integran mañana, además que también se están incorporando los turnos vespertinos para no afectar a la ciudadanía, población y alumnos.

También se adelantó que estas acciones irán escalando hasta llegar a la huelga nacional.

“El Plan de acción no depende del tiempo, sino de la voluntad política de la presidenta y de cómo encara la petición legitima de la CNTE porque no puede negarse a ver nada más al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues los maestros de la CNTE también tienen esa legitimidad y estamos en búsqueda de ese reconocimiento” mencionó la maestra Morales.

Los profesores agregaron que el llamado a esta manifestación es abierto, no solo para el magisterio, sino para otros trabajadores del estado (federal) afectados por la Ley del 2007.