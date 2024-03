Ciudad Juárez- Este domingo se celebrará Pascua, y algunas familias juarenses optan por acudir a los parques para festejar junto con sus seres queridos. Tal es el caso de la señora Ortiz quien junto con sus hijos, nietos y hermanos van a El Chamizal para pasar un día divertido.

"Nos traemos varios juegos de apuestas, como la lotería, el toma todo, ahorita tenemos este juego que se trata de patear una pelota y el que le pegue en el centro se lleva el dinero que van juntando los participantes, de comer tratamos que sea algo sencillo para no cocinar, algunos ‘ahoga perros’ papitas y sodas", comentó.

Por otra parte el señor Enrique comentó que acudirán a las dunas de Samalayuca, ya que cuentan con una cuatrimoto y llevarán para preparar una carnita asada.

La familia Navarro se reunirá en casa de la abuela, ahí prepararán un pollito frito en el disco y aprovecharán para festejar también a los cumpleañeros del mes.

"Nosotros ya mejor festejamos en casa ya que los parques se llenan mucho", comentó Abigail.

Otro señor entrevistado dijo que no harán nada ya que no les alcanzó el dinero y su familia no está en la ciudad, ya los tiempos son diferentes agregó.

Este domingo, se espera que alrededor de 50 mil personas visiten El Chamizal con motivo de los festejos de Pascua, mientras que en otros lugares como el Parque Central prevén la asistencia de hasta 30 mil juarenses, por lo que autoridades de los tres niveles de gobierno desplegarán operativos especiales en calles y espacios públicos para garantizar saldo blanco durante las celebraciones.