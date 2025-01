Ciudad Juárez- A punto de cumplir la primera semana de mandato del Donald Trump en los Estados Unidos, la incertidumbre y la duda ante las posibles políticas migratorias parecen haber alcanzado a la población estudiantil, a quienes contemplan comenzar su preparación académica y particularmente a los estudiantes internacionales provenientes de esta Ciudad Juárez.

Tal fue el pánico que recién entrado el año en estados como Nueva York, Florida y California se exhortó al estudiantado internacional a “regresas a sus campus lo más pronto posible” para evitar cualquier riesgo de deportación.

Si bien, este no fue el caso en los vecinos estados de Texas y Nuevo México, sí existe temor entre los estudiantes que cruzan todos los días para asistir a clases de nivel superior.

Sosobra

De acuerdo con cifras de su último censo del año 2023, la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) cuenta con mil 738 estudiantes internacionales, mil 259 de origen mexicano y principalmente nacidos en Ciudad Juárez. Son ellos quienes no ocultan su temor por el futuro académico de sus familias:

“A mi si me da pendiente, no sé, pensar que se le puede ocurrir a Trump. No tanto por mí, no es que me vayan a quitar mi visa, pero si me preocupa mi hermano que quiere estudiar en UTEP también, que le nieguen la visa o que se la den y luego se la quiten”, señaló un estudiante de tercer año de enfermería que solicitó permanecer anónimo.