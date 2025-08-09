Comienza próxima semana entrega de apoyos para análisis de cenizas

Ciudad Juarez.– El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que a partir de la próxima semana comenzarán a entregarse los apoyos individuales a familiares de personas que buscan analizar las cenizas de sus difuntos, esto en relación al caso del crematorio Plenitud.

El alcalde explicó que el 95 por ciento de las solicitudes recibidas hasta ahora están enfocadas en contar con recursos para pagar estudios de laboratorio que permitan revisar cenizas y conocer si son restos biológicos.

“Esta semana empiezan a salir los apoyos, para que ellos puedan revisar sus cenizas en un laboratorio eficaz que tenga herramientas tecnológicas para hacerlo”, detalló Pérez Cuéllar. Foto: Dámaris Arellanes

Dijo que hasta el momento se han recibido alrededor de 100 solicitudes de apoyo. El recurso, dijo, no es una cantidad elevada por persona, lo que permite que pueda otorgarse directamente por el presidente municipal sin necesidad de pasar por Cabildo.

Para acceder al apoyo, los solicitantes deben presentar una identificación oficial y un documento que acredite que son familiares de personas desaparecidas. Posteriormente, deberán realizar el gasto y entregar el recibo del laboratorio al municipio para su reembolso.