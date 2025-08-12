Ciudad Juárez.- Lluvias se registraron en varias zonas de la ciudad la noche de este martes.

Zonas como el Poniente y el sur de la ciudad presentaron lluvias aisladas.

Poco antes de las 8:00 de la noche comenzó una tormenta eléctrica cuando las nubes comenzaron a apostarse sobre el cielo juarense.

La Coordinación de Protección Civil Municipal alertó sobre la formación de una tormenta, por lo cual se espera también incremento en la velocidad del viento.

Ante esta situación la corporación exhortó a la ciudadanía tener precaución sobre todo en zonas con riesgo de inundación.