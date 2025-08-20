Ciudad Juárez. Comenzaron a registrarse lluvias en la ciudad, las cuales se ingresaron por la parte norte y llevan como trayectoria el norponiente.

Ante esta situación la dirección de Protección Civil Municipal emitió una alerta preventiva por la precipitación que permanecerá vigente hasta las 8:00 de la noche.

La corporación también advirtió que estas tormentas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de moderadas a fuertes.

En caso de la persistencia de la lluvia, es importante tener en cuenta que podrían presentarse inundaciones en zonas susceptibles y aumento en el nivel del río y arroyos.