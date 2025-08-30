Ciudad Juárez.- Juarenses comenzaron a llegar la tarde de este sábado a las instalaciones del Estadio Juárez, por lo que el tráfico comenzó a generarse en el exterior.

Este sábado se llevará a cabo el quinto juego de la final de la Liga Estatal de Beisbol entre los Indios de Juárez y los Dorados de Chihuahua.

La avenida Reforma comenzó a presentar flujo lento de vehículos ya que varios estaban por ingresar al estadio.

Algunos conductores optaron por estacionarse en el carril de extrema derecha de la avenida, lo cual dejó un solo carril para el tráfico y por ende, un cuello de botella.

Es recomendable buscar vías alternas para evitar el tráfico en la zona.